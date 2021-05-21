هدنة غزة.. هل تمهد لتفاوض فلسطيني إسرائيلي؟

توالت ردود الفعل الدولية والعربية المرحبة باتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، رافقتها دعوات لحل دائم لجذور الصراع من أجل إحلال السلام.

المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قالت إن عرض موسكو لإجراء محادثات بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني ما زال ساري المفعول، مشيرة إلى أن إسرائيل لا تبدو مستعدة لذلك.. بينما قال نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي إن بلاده تأمل بأن تكون الهدنة طويلة الأمد في غزة، ودعا طرفي النزاع لإطلاق الحوار بسرعة... فماهي فرص إحياء مفاوضات السلام الفلسطينية الإسرائيلية، وهل يمكن لموسكو أن تلعب دورا مساعدا لتحقيق الاستقرار والسلام المنشود.

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