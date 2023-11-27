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هدنة غزة.. خسارة استراتيجية لإسرائيل ومكسب تكتيكي لحماس

أخبار العالم العربي

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في يومها الرابع والأخير هل تمتد الهدنة الانسانية؟ وهل يمكن أن تتحول إلى وقف كامل لإطلاق النار؟ أم تنفذ إسرائيل تهديداتها وتتوغل جنوبا؟ عن الجهود المصرية و السيناريوهات المختلفة سياسيا وعسكريا يدور هذا الحوار مع ضيفنا، وهو واحد من الخبراء الاستراتيجيين والعسكريين المعدودين، شغل مناصب مختلفة عسكرية وتنفيذية، المفكر الاستراتيجي والخبير العسكري والمدير الأسبق للشؤون المعنوية بالقوات المسلحة المصرية اللواء الدكتور سمير فرج.

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