هدنة بين فصائل غزة وإسرائيل.. التزام متبادل؟

وقف لإطلاق النار بين الفصائلِ الفلسطينية في غزة وإسرائيل بوساطة مصرية. تل أبيب تقول إن الهدنةَ يجب أن تكون متبادلةً وبدون شروط.

من جهتها قالت حركة حماس إن أي إعلان إسرائيلي لوقفِ إطلاق النار من جانب واحد يمثلُ إعلان هزيمة.. في حين أمر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بإرسالِ وفدين أمنيين إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية لمتابعة تنفيذ اتفاق الهدنة.. وقبل دخول الهدنة حيز التنفيذ اعتبرت إدارة الرئيس الامريكي جو بايدن أن إسرائيل حققت أهدافا عسكرية هامة من خلال عمليتها في غزة..

ويبقى السؤال المطروح هل سيلتزم الجانبان الاسرائيلي والفلسطيني بالهدنة؟ وماذا يعني قبولُ تل أبيب وقفَ إطلاقِ نارٍ متبادل وبدونِ شروط؟ وماذا عن الدور الأمريكي الذي يؤكدُ على التزامه بحلِ الدولتين والوضعِ الراهن للقدس؟

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