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وسائل إعلام لبنانية: مقتل نجل محمد رعد رئيس كتلة حزب الله بغارة إسرائيلية على قرية بيت ياحون
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هدنة بين إسرائيل وحماس..مساع لفرض وقف دائم لإطلاق النار بغزة

أخبار العالم

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بين الترحيب والتأكيد على أهمية استمرار الهدنة والإفراج عن جميع الأسرى، جاءت ردود الفعل الدولية إزاء إعلان التوصل إلى اتفاق بين حركة حماس وإسرائيل للتهدئة بوساطة قطرية ومصرية،

 فبينما أكد الكرملين أن موسكو تُقيِّم الاتفاق بشكلٍ إيجابي، واعتبره سبيلا لرسم الخطوط العريضة للتوصل إلى تسوية مستدامة، جاءت المواقف الأردنية والمصرية للتأكيد من جانبها على استمرار جهود التوصل لحل نهائي يضمن حقوق الفلسطينيين المشروعة ويوقف خطط التهجير القسري.
فهل جاء اتفاق التهدئة بسبب الضغوط الدولية؟ وهل تفلح المواقف الدولية في الدفع نحو وقف الحرب؟

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