هجوم مضاد أم واسع النطاق.. كيف أفشل الجيش الروسي تقدم القوات الأوكرانية؟

بالتزامن مع صدور تقارير غربية يشير جانب منها حسب مسؤولين أمريكيين إلى أن أوكرانيا قد تكون بدأت هجومها المضاد بعد أشهر من التحضير،

أعلنت وزارة الدفاع الروسية إحباطَ هجوم أوكراني واسع النطاق على محاور عدة في جمهورية دونيتسك ومقاطعة زابوروجيا.. مشيرة أن رئيس الأركان العامة فاليري غيراسيموف، قاد من أحد المراكز المتقدمة للقيادة صد محاولة التقدم الأوكراني.

في ذات السياق أعلنت وزارة الدفاع إحباط محاولاتِ تسلل مجموعتين أوكرانيتين إرهابيتين إلى أراضي مقاطعة بيلغورود الروسية.

من جانبه طالب الجيش الأوكراني في منشور دعائي بالتزام الصمت فيما يتعلق بتنفيذ الهجوم بالتزامن مع بيان من هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية ينفي بدء الهجوم.

فهل أحبطت القوات الروسية بوادر التحرك الأوكراني؟ وهل بات الهجوم الأوكراني المضاد مجرد طرح دعائي؟ وما دلالات الصمت الأوكراني؟

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