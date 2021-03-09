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هجوم سيبراني أمريكي محتمل.. ما رد روسيا؟

أخبار العالم

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أعربت موسكو عن قلقها إزاء تقارير عن هجوم إلكتروني محتمل للولايات المتحدة على مؤسسات ومواقع روسية..

 ووصف المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في تصريح للصحافيين عزم واشنطن شن هجمات إلكترونية على روسيا بأنه جريمة إلكترونية دولية نافيا أن تكون روسيا شاركت في الإرهاب الإلكتروني، أو هجمات أخرى.. هذا وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" كشفت أن الإدارة الأمريكية تنظر في خُططٍ لشن هجوم إلكتروني على روسيا، خلال أسابيع ردا على هجمات زعمت واشنطن مسؤولية روسيا عنها دون تقديم أي إثباتات.

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