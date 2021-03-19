هجوم حوثي على الرياض..هل يفشل خطة بايدن؟

من جديدٍ أرامكو السعودية تحت نيران المسيّرات الحوثية.. وهذه المرة بست طائرات حسب إعلان جماعةِ أنصار الله التي تقول إن العملياتِ هذه تأتي رداً على جرائمِ التحالف بحق اليمنيين

فيما فريقٌ آخر يقول إنها البنادقُ المأجورة لجهات خارج حدود اليمن تنفذ فقط ما تُؤمر به..

الرياض دانت ما وصفته بالاعتداء الإرهابي مؤكدة عدمَ سقوط ضحايا هذه المرة فيما يستمر الحوثيون بتركيز قصفهم على مناطقَ داخلَ المملكة بالصواريخ والطائرات المسيرة ومتوعدين بالمزيد من التصعيد.. بينما يبقى الميدانُ هو الآخرُ مشتعلاً على جبهات عدة..

- لماذا تستهدف الجماعةُ المطاراتِ وإمداداتِ الطاقة تحديداً؟

- كيف سينعكس ذلك على الموقف الدولي خاصة بعد إزالة الحوثيين من قائمة واشنطن للإرهاب وموقف الادارة الأمريكية الداعي لإنهاء الحرب سريعاً؟

- ألا يعطل هذا التصعيدُ مبادرات الحل في البلاد مع تأكيد المملكة أن استهداف المنشآت النفطية ليس استهدافا للسعودية وحدَها بل وللاقتصاد العالمي أيضا..

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