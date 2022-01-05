هجوم حزب الله على السعودية.. أزمة لبنان تتفاقم؟

السعودية لن تتخذ خطوات تصعيدية تجاه لبنان يقول الرئيس اللبناني ميشال عون لأنها مارست أقصى ما لديها منذ ألفين وسبعة عشر

نقاش اشتعل بين الزعماء السياسيين عقب تصريحات هاجم فيها الأمين العام لحزب الله الرياض واتهمها بدعم الإرهاب في المنطقة بينما اعتبر حزب القوات اللبنانية أن خطاب نصر الله مليء بالأكاذيب وأن من اوجد داعش هو المحور الآخر المتطرف، أزمة سياسية متجددة لم تتأخر تأثيراتها الاقتصادية من خلال انخفاض قياسي جديد في سعر صرف الليرة

من يتحمل مسؤولية هذه التداعيات ؟ وكيف يمكن احتواؤها؟