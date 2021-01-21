هجوم بغداد المزدوج.. من المسؤول وما الرسائل

عشرات القتلى والجرحى جراء تفجيرين إرهابيين نفذهما انتحاريان في العاصمة العراقية بغداد بعد مطاردتهما من قبل قوات الأمن حسب الرواية الرسمية

رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي سارع إلى عقد اجتماع مع القادة الأمنيين أمر فيه بفتح تحقيق فوري إضافة إلى تغييرات أمنية أجراها على خلفية الواقعة التي لاقت تنديدا شديدا عربيا ودوليا،، من جانب آخر أغلقت السلطات الأمنية العراقية المنطقة الخضراء حيث المقار الحكومية وسفارات البعثات الدبلوماسية مع منع دخولها لغير حاملي التصاريح.

فما أسباب عودة التفجيرات الإرهابية في بغداد؟ ومن يتحمل مسؤوليتها ؟ وما واقعية الحديث عن انتقام تقوده الفصائل المسلحة ضد الكاظمي؟ وكيف سيواجهها إن صح ذلك؟

Your browser does not support audio tag.