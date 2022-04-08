هجمات فردية للفلسطينيين.. ما خيارات إسرائيل؟

أصبحت عملية إطلاق النار التي وقعت مساء الخميس داخل حانة في تل أبيب رابع هجوم تشهده إسرائيل خلال أقل من ثلاثة أسابيع مُخلفة ثلاثة عشر قتيلا من الإسرائيليين.

رئيس الوزراء نفتالي بينيت أعلن اتخاذ أقصى درجات التأهب تحسبا لهجمات جديدة ، بينما هدد وزير الدفاع بيني غانتس بفرض ثمن باهظ على منفذي الهجمات...

وفي الجانب الفلسطيني دان الرئيس محمود عباس قتل المدنيين من الطرفين، أما الفصائل الفلسطينية فأعلنت مباركتها لهذه العملية التي نفذها شاب من جنين قتل في اشتباك مع قوات الأمن بمدينة يافا.. معتبرة أن ما يجري هو رد فعل طبيعي على ممارسات إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني وإنكارها لحقوقه المشروعة.. فما هو السبب وراء تزايد وتيرة الهجمات في الفترة الاخيرة؟ وهل تنجح إسرائيل في منع هجمات أخرى؟

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