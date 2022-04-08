 
مباشر
اسأل أكثر

هجمات فردية للفلسطينيين.. ما خيارات إسرائيل؟

أخبار العالم العربي

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sry3

أصبحت عملية إطلاق النار التي وقعت مساء الخميس داخل حانة في تل أبيب رابع هجوم تشهده إسرائيل خلال أقل من ثلاثة أسابيع مُخلفة ثلاثة عشر قتيلا من الإسرائيليين.

رئيس الوزراء نفتالي بينيت أعلن اتخاذ أقصى درجات التأهب تحسبا لهجمات جديدة ، بينما هدد وزير الدفاع بيني غانتس بفرض ثمن باهظ على منفذي الهجمات...
وفي الجانب الفلسطيني دان الرئيس محمود عباس قتل المدنيين من الطرفين، أما الفصائل الفلسطينية فأعلنت مباركتها لهذه العملية التي نفذها شاب من جنين قتل في اشتباك مع قوات الأمن بمدينة يافا.. معتبرة أن ما يجري هو رد فعل طبيعي على ممارسات إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني وإنكارها لحقوقه المشروعة.. فما هو السبب وراء تزايد وتيرة الهجمات في الفترة الاخيرة؟ وهل تنجح إسرائيل في منع هجمات أخرى؟

اقرأ أيضا

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا