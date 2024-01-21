هجمات أوكرانيا الإرهابية.. موسكو: صمت الغرب عن جرائم كييف موافقة على قتل المدنيين

قصف صاروخي نفذته القوات الأوكرانية على سوق شعبي في مدينة دونيتسك أوقع عشرات القتلى والجرحى من المدنيين ما دعا موسكو لمطالبة المنظمات الدولية والحكومات بإدانة هذا الاعتداء الإرهابي

والذي بدوره يتزامن مع مناورات حلف الناتو التي تعتبر الأضخم منذ الحرب الباردة بحشد أكثر من تسعين ألف جندي لمحاكات حرب مع روسيا بإيعاز أمريكي بحت والتي ستستمر لأشهر عدة في دول البلطيق..

- فما دلالات الاستهداف الأوكراني وهل أتى بالتنسيق مع الدول الغربية بعد فشل حشد دعم إضافي وإخفاقات الميدان؟

- وما تداعيات المناورات وهل حقا نحن نتجه لحرب بين الناتو وروسيا حسب تصريحات الصحافة الألمانية أو تحذيرات رئيس أركان الجيش النرويجي بأن الوقت ينفذ للتحضير لحرب مع روسيا؟

- وكيف يمكن لموسكو أن توازن بين الصراع في أوكرانيا ورغبة أطراف دولية عدة بتوسيع الصراع؟

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