نووي إيران.. هل اختطف الغرب قرار الوكالة؟

وجه المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي، انتقادات فنية للتقرير الأخير للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي قدم إلى أعضاء مجلس محافظيها

وطالب كمالوندي الوكالة بعدم الاستناد إلى معلومات مستقات من أنشطةِ التجسس والمزاعم الواردة من مصادر غير موثوقة.. معتبرا أن إيران تتعاون طوعا مع الوكالة، وكان بإمكانها منع المفتشين من زيارة مواقع غير نووية.. وهي المواقع التي أثار تقرير رفائيل غروسي تساؤلات حولها ويطالب بمزيد من التوضيح حول أسبابِ العثور على جزيئاتِ يورانيوم فيها..

الولايات المتحدة أعلنت أنها تعد مشروع قرار مع الأوروبيين لعرضه على مجلس محافظي الوكالة يحث إيران على التعاون الكامل.. بينما قال المندوب الروسي لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف إن روسيا لن تدعم هذا القرار واعتبره غير بناء بالنسبةِ للإتفاق النووي.. فما واقعية وجهة النظر الإيرانية التي ترى أن مدير الوكالة خضع لتأثير كبير من أجهزة استخبارات غربية خاصة بعد زيارته الأخيرة لإسرائيل

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