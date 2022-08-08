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نص أوروبي نهائي لاتفاق نووي.. ما شروط إيران؟

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قال مسؤول في الخارجية الإيرانية إن تقدما نسبيا تم تحقيقه خلال جولة المفاوضات الاخيرة التي عقدت في فيينا حول العودة للاتفاق النووي من أجل تلبية المطالب الإيرانية..

بينما قالت الخارجية الأمريكية إن الولاياتِ المتحدة مستعدة للتوصل سريعا إلى اتفاقٍ على أساسِ مقترحات الاتحاد الأوروبي بعد إعلان طهران أنها تدرس النصَّ النهائي الذي طرحه الاتحاد..
المندوب الروسي لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف، دعا المشاركين في المفاوضات الى تحديد ما إذا كان المشروع النهائي مقبولا، من أجل استعادة الاتفاق النووي، معتبرا أن الاطراف على بعد خطوة واحدة من التوافق، لكن النجاح لا يمكن ضمانه بالكامل ولا يمكن تحديد مواعيد محددة..

فهل يلقى نص مشروع الإتفاق الأوروبي قبولا لدى مختلف الاطراف؟ 

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