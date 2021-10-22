حسن نصر الله يهدد وسمير جعجع يصعّد.. هل هي حرب تصريحات؟

لم يهدأ رصاص أحداث بيروت الأخيرة حتى بدأت الاشتباكات الكلامية والسياسية على خلفية اتهامات بالمسؤولية عما حدث ومحاولة أخذ البلاد لحرب أهلية جديدة..

لتأتي أنباء أن المحكمة العسكرية في لبنان وفي محاولة لفك ألغاز الاشتباكات التي خلفت دماءً على الأرض، استدعت رئيسَ حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ليرد أنه وفي حال صحّت هذه المعلومات فيجب التعاملُ بالمثل مع الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله واستدعاؤه أولا للتحقيق وهو الذي أكد في وقت سابق أن أجندة القوات هي الحرب الأهلية في لبنان..

ما مصير هذه التجاذبات السياسية وهل يمكن بالفعل الاستدعاءُ والتحقيقُ مع الطرفين؟ أين تحقيق المرفأ وهل يضيع في مخاوفِ نشوب حرب أهلية خاصة في ظل الاتهامات للقضاء؟ من المستفيد من كل هذه الفوضى في لبنان وما هو شكل الحل المقبول لكل الأطراف والقوى السياسية في البلاد.

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