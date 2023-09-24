نزع السلاح في قره باغ.. وموسكو تتهم قادة أرمن بتعزيز دور واشنطن

أكد رئيس أذربيجان إلهام علييف أنه بعد العملية العسكرية في قره باغ ولدت ظروف أكثر ملاءمة لعقد معاهدة سلام بين باكو ويريفان، مشددًا على ضمان جميع حقوق سكان إقليم قره باغ

وفيما تستمر التظاهرات المناهضة له في يريفان أعرب رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان عن اعتقاده بأن الهياكل والمنظمات الأمنية التي تنتمي إليها بلاده حاليًا غير فعالة، في ظل ما يراه مراقبون أنها رسائل مبطنة إلى موسكو خصوصا عقب طرحه في مايو الماضي احتمال انسحاب أرمينيا من منظمة معاهدة الأمن الجماعي.

فهل انتهت أزمة إقليم قره باغ عقب اتفاق وقف إطلاق النار الأخير؟ وما تأثير تصريحات باشينيان الأخيرة على شكل العلاقة بين موسكو ويريفان؟

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