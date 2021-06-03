نتنياهو يحذر من حكومة بينيت-لابيد.. ما السبب؟

انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التحالف الحزبي الذي شكله يائير لابيد ووصفه باحتيال القرن، معتبرًا أن تشكيل حكومة من اليسار خطر على إسرائيل.

يذكر أن الحكومة الجديدة تشارك فيها عدة أحزاب لايجمعها الكثير من القواسم المشتركة عدا رغبتها في تغيير حكومة نتنياهو، بالإضافة الى القائمة العربية الموحدة بقيادة منصور عباس والتي تشارك في الحكومة لأول مرة..

بنيامين نتنياهو دعا الى اجتماع طارئ لأعضاء حزبه ومعسكره لتجنيدهم للضغط على أعضاء الكنيست من اليمين وإقناعهم بعدم التصويت لصالح الحكومة..

يأتي ذلك بينما يحاول ما بات يعرف بمعسكر التغيير عقد جلسة في الكنيست لاستبدال رئيس البرلمان ياريف ليفين المحسوب على الليكود، وسط مخاوف من تخطيطه لتأجيل جلسةِ التصويتِ على الحكومة الجديدة التي يفترض أن تتم بعد عشرة أيام.

فهل يصمد التحالف الجديد امام مساعي نتنياهو لاستمالة اعضاء اليمين في الكنيست؟ فصوت واحد يمكن أن يغير النتيجة؟

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