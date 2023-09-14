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نتائج إعصار ليبيا تتفاقم.. ومصر تستنفر للمساعدة والإنقاذ

أخبار العالم العربي

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لم تقتصر كارثة الإعصار دانيال على ما خلفته من قتلى ومفقودين أصبح تعدادُهم بالآلاف بل تعدتها لما بعد الكارثة خاصة في بلد يعيش انقسامات سياسية حادة ما شرع الأبواء على أسئلة الأوبئة

ومخاوفِ انتشارها في ليبيا والدول المجاورة كمصر مثلا التي سارعت بتقديم المساعدة لليبيا وباتخاذ إجراءات احترازية، والسؤال القديم الجديد.. اللاجئون المتدفقون عبر البحر المتوسط لشواطئ القارة العجوز في محاولة منهم للبحث عن حياة كريمة تقيهم شر الفقر والفوضى.
- كيف يمكن فهم ما يجري في ليبيا ولأي درجة كان الانقسام السياسي والخلافاتُ سببا لارتفاع أعداد الضحايا بسبب الإهمال خاصة في قضية سدّي درنة؟
- ما أهمية الدور الأوروبي في جهود الإغاثة وكيف ستتعامل مع قضية الهجرة غير الشرعية التي ستزيد حتما بعد ما جرى؟
- وهل تكون الكارثة وما جرى مقدمة لتوافق الليبيين بحثا عن مستقبل أفضل؟

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