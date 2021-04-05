ناصر القدوة يكشف عن علاقته مع حماس وموقفه من الإسلام السياسي

تدخل حركتا فتح وحماس الفلسطينيتين الانتخابات التشريعية المقبلة في الثاني والعشرين من مايو/أيار المقبل للتنافس على مقاعد المجلس التشريعي الفلسطيني ضمن لائحة من ست وثلاثين قائمة

تشارك في هذا الاستحقاق الانتخابي ...

وفيما تدخل حركة حماس بقائمة واحدة، تشارك حركة فتح بقائمتها الرسمية بالاضافة الى قائمتين منافستين تستقطب قاعدتها الانتخابية برئاسةِ القياديين المفصولين من الحركة ناصر القدوة المتحالف مع القيادي الأسير مروان البرغوثي ومحمد دحلان ما يثير تساؤلات حول حظوظها في الانتخابات التشريعية ..

مناقشة الموضوع مع رئيس قائمة حرية في الانتخابات التشريعية الفلسطينية ناصر القدوة.

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