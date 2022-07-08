"ناتو" شرق أوسطي.. تصعيد أم تهدئة بالمنطقة؟

ما زالت فكرة إقامة تحالف عسكري شرق أوسطي تسيل الكثير من الحبر والأسئلة تزامنًا مع زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للمنطقة،

فمذ أعلن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني تأييده لهذه الفكرة تبدو التحركات متسارعة في هذا الشأن، يدعمها في ذلك حديث واشنطن عن أنها تستكشف أفكارا حول دمج قدرات الدفاع الجوي لدول الشرق الأوسط المختلفة من أجل تحقيق تغطية أكثر فاعلية ضد برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني المتنامي.

وفي الجانب المقابل تؤكد طهران على لسان أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني أن أي تحالف مع إسرائيل حتى لو لم يكن أمنيا وعسكريا، سيهدد أمن المنطقة واستقرارها.

فما قدرة دول المنطقة على الانخراط في أي تحالف عسكري مع إسرائيل تحت عباءة الولايات المتحدة؟ وما هي أوراق طهران في مواجهة أي تكتل عسكري ضدها؟

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