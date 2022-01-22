نائب رئيس مجلس السيادة السوداني في زيارة مفاجئة إلى إثيوبيا.. ما الهدف؟

في زيارة رسمية تستغرق يومين وصل نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، محمد حمدان دقلو إلى إثيوبيا لبحث العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها بما يخدم مصالح البلدين حسب بيان المجلس.

وعلى الرغم من جولات التفاوض السابقة، لم يتمكن السودان وإثيوبيا من التوصل إلى اتفاق بشأن ترسيم الحدود المتوترة بينهما حيث قتل ستة جنود سودانيين قبل شهرين في منطقة الفشقة، هذا ويشكل سد النهضة ملفا خلافيا آخر بين أديس أبابا والخرطوم ومصدر قلق لبلدي المصب من تداعيات ملء السد على إمدادات المياه...