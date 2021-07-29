ميقاتي وتشكيل الحكومة في لبنان.. سينجح أو يفشل؟

اطلع رئيس الحكومة اللبناني المكلف نجيب ميقاتي، رئيسَ الجمهورية ميشال عون على قائمة تضم أربعا وعشرين حقيبة وزارية

وقال إن التشكيلة المقترحة لاقت ترحيبا أوليا لدى الرئيس، وأن الملاحظات التي قدمت بشأنها سيتم أخذها بعين الاعتبار، معربا عن أمله في التوصل الى توافق قريب بشأن إعلان الحكومة الجديدة..

هذا وأشارت وسائل إعلام لبنانية الى خلاف بين الطرفين حول حقيبة وزارة الداخلية لا سيما أن الوزارة ستكون لها الوصاية على الانتخابات النيابية العام المقبل..

فما هي حظوظ نجيب ميقاتي في تجاوز العقبات التي اعترضت سابقيه؟ وهل اختلفت الظروف المحلية والدولية في تأثيرها على مساعي تشكيل الحكومة في لبنان؟

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