ميسي يودع برشلونة بالدموع.. أين الوجهة المقبلة؟

بالدموع أنهى نجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي مسيرة جاوزت العقدين من الزمن والعطاء في صفوف برشلونة حتى بلغ وتسيد عرش هدافي النادي الكتالاني والليغا الإسبانية، ميسي الذي بدا متأثرا خلال المؤتمر الصحفي بلحظة أقر أنه لم يكن يتوقع قدومها أشار إلى أنه بذل ما في وسعه للبقاء في النادي الذي احتضنه منذ كان طفلا وتنازل عن نصف قيمة عقده للبقاء لولا قوانين الدوري الإسباني.

أما عن الوجهة القادمة فقد أشار ميسي إلى تلقيه العديد من الاتصالات والعروض التي لم يحسم موقفه منها، موقف لم يمنع بعض وسائل الإعلام الفرنسية من المسارعة إلى إعلان موعد وصول ميسي إلى العاصمة الفرنسية لإجراء الفحوص الطبية والتوقيع لنادي باريس سان جيرمان.