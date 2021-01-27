موسكو وواشنطن.. نقاط التفاهم والخلاف

رحب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتمديد العمل بالمعاهدة الجديدة للحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية "نيو ستارت" لخمس سنوات..

وذلك بعد مكالمة هاتفية بين الرئيسن.. البرلمان الروسي وافق بغرفتيه على مشروع قانون خاص بتمديد المعاهدة، ووصفه بأنه يتوافق مع المصالح القومية الروسية ويتيح الحفاظ على شفافية العلاقات الاستراتيجية بين موسكو وواشنطن.. خطوة رحبت بها العواصم الاوروبية والصين وسط أمال بأن تفتح الباب نحو توافقات أخرى بين القوتين.

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