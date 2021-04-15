موسكو وواشنطن ..علاقات تتجه لحد القطيعة؟

على وقع التصعيد الحاد في العلاقات الروسية الأمريكية مؤخرا، ها هي الولايات المتحدة تفرض حزمة عقوبات على موسكو على خلفية مزاعم التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية الماضية.

العقوبات شملت اثنين وثلاثين كيانًا وشخصيةً روسية، وخمسةَ أفراد وثلاثَ شركات في شبه جزيرة القرم، كما تضمنت طردَ عشرةِ دبلوماسيين روس من واشنطن، بالإضافة لحظر الشراء المباشر لسندات الدين الروسية الصادرة عن البنك المركزي، أو صندوق الثروة الوطني، أو وزارة المالية الروسية من قبل الشركات الأمريكية.

لم تتأخر موسكو.. فوزارة الخارجية الروسية أعلنت استدعاءَ السفيرِ الأمريكي في موسكو على خلفية العقوبات، متعهدةً بالرد بشكل حاسمً عليها، ومضيفةً أنها تضع عقد قمة بوتين وبايدن في موضع الشك.

-فما الهدفُ من العقوبات الأمريكية الأخيرة، وفي أي سياق تفهمها موسكو؟

-كيف سيكون شكل الرد الروسي؟ وما هو مصير العلاقات بين البلدين؟

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