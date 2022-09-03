موسكو وواشنطن.. صدام مباشر في أوكرانيا؟

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف إن درجةَ مشاركةِ الولايات المتحدة في الوضع حول أوكرانيا مستمرة في الازدياد، بما في ذلك من خلال توفير الدعم العسكري

وحذر المسؤول الروسي واشنطن من خطوات استفزازية، بما في ذلك توفير مزيد من المنظومات ذات مدى أبعد وأكثر تدميرا.. محملا الدوائر الحاكمة في واشنطن مسؤولية العواقب الخطيرة لهذه السياسة..

نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي ديمتري ميدفيديف قال إن الترسانة النووية الروسية هي أفضل ضمانة لأمن لبلاد، متهما القوى الأنغلوساكسونية بالعملِ على إنهيار وتفكك روسيا. فما هي حدود الانخراط الأمريكي في الحرب الأوكرانية.

Your browser does not support audio tag.