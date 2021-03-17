موسكو وواشنطن.. بداية مواجهة ساخنة؟

خارج كل الأعراف والأصول ولياقات التخاطب جاءَ وصْفُ الرئيس الأميركي جو بايدن نظيره الروسي فلاديمير بوتين بالقاتل. يضرب هذا التصريح العلاقات الثنائية بين الجانبين في مقتل.

فهذه العلاقات غير الجيدة أصلا، تؤثر على الكثير من الملفات في أنحاء المعمورة. وفيما وصفت موسكو كلام بايدن بأنه إساءة للشعب الروسي بأكمله، استدعت سفيرها في الولايات المتحدة للتشاور وبحث أفق العلاقات مع واشنطن. ولم ينته الفيلم الأميركي هنا! أعادت واشنطن اليوم عزف سيمفونية التدخل الروسي في الانتخابات الأميركية الأخيرة. وكما جرت العادة، نتهم، وبناء عليه نفرض العقوبات، وكما جرت العادة أيضاً من دون تقديم أي دليل. أي مستقبل ينتظر العلاقات الروسية ـ الأميركية على ضوء هذه التطورات؟ وأي أثر ستتركه العلاقات السيئة بين الجانبين على الملفات التي تحتاج لتعاونهما؟

Your browser does not support audio tag.