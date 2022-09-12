موسكو وواشنطن..هل تتحول حرب الوكالة لمواجهة؟

كشف رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ الأمريكي مارك وارنر عن دور محوري للاستخبارات الأمريكية في العمليات العسكرية الأخيرة للقوات الأوكرانية بمقاطعة خاركوف،

وأشار المسؤول الأمريكي في مقابلة تلفزيونية إلى أن الدعم الهائل من الولايات المتحدة وبقية الحلفاء في الناتو أسهم في تقدم القوات الأوكرانية.. هذا ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين تأكيدهم ارتباط العمليات العسكرية الأوكرانية بالتخطيط الغربي والدعم الاستخباراتي والتقني.

من جانبه شدد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف على أن العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا ستتواصل إلى أن تَتحققَ أهدافُها المعلنة، فيما شدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على أن محاولات الغرب إيهامَ كييف بإمكانية تحقيق نصر عسكري على روسيا، يعقد مساعي التوصل لاتفاق سلام.

فهل يكرس تطور الدعم الغربي لكييف احتمالات المواجهة الشاملة؟

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