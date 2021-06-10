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موسكو وبكين بوجه الناتو..بايدن يحشد الحلفاء؟

أخبار العالم

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من قاعدة ميلدنهول الجوية الأمريكية على الأراضي البريطانية جدد الرئيس الأمريكي جو بايدن رغبته في التوصل إلى علاقات مستقرة وقابلة للتنبؤ مع روسيا مشيرا إلى مسؤولية البلدين عن الاستقرار الاستراتيجي في العالم.
ورغم إعلانه عدم رغبته في الصراع مع موسكو إلا أن الرئيس الأمريكي دشن جولته الخارجية الأولى بالتأكيد أن هدفها سيكون إظهارعودة الولايات المتحدة إلى الساحة العالمية وقوة التحالف بين الولايات المتحدة وأوروبا في وجه روسيا والصين.

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