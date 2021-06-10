موسكو وبكين بوجه الناتو..بايدن يحشد الحلفاء؟
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qli1
من قاعدة ميلدنهول الجوية الأمريكية على الأراضي البريطانية جدد الرئيس الأمريكي جو بايدن رغبته في التوصل إلى علاقات مستقرة وقابلة للتنبؤ مع روسيا مشيرا إلى مسؤولية البلدين عن الاستقرار الاستراتيجي في العالم.
ورغم إعلانه عدم رغبته في الصراع مع موسكو إلا أن الرئيس الأمريكي دشن جولته الخارجية الأولى بالتأكيد أن هدفها سيكون إظهارعودة الولايات المتحدة إلى الساحة العالمية وقوة التحالف بين الولايات المتحدة وأوروبا في وجه روسيا والصين.