موسكو لواشنطن: يجب كبح استفزازات كييف

تصعيد في الميدان تقابله تهدئة في التصريحات السياسية بأن كييف لا تريد المواجهة.

الأزمة الأوكرانية من جديد إلى الواجهة في الوقت الذي تؤكد فيه موسكو عدم وجود اتصالات مع الجانب الأمريكي بخصوصها وتطالبها بالوقت نفسه ان تلعب دورا لكبح سياسة التصعيد التي تنتهجها السلطات في كييف..

ما هي دلالات التصريحات من موسكو ومن واشنطن حول أوكرانيا وما أهمية الدعوة التركية إلى أن يكون البحر الأسود واحة للسلام؟ هل تريد واشنطن تغيير الصيغة التي تم الوصول إليها في إطار رباعية النورماندي والتي أوقفت الحرب شرقي أوكرانيا؟





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