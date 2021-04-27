موسكو لواشنطن: سنرد حال تخطيكم الخطوط الحمر

ما حدود تحركات قوات الناتو بالقرب من الأراضي الروسية؟ وهل يمكن أن يمتد التوتر لإجهاض مزيد من الاتفاقات بين الطرفين أم أن القمة المرتقبة بين بوتين وبايدن قد تسهم في تهدئة الأوضاع ؟

توعدٌ برد قوي على أي محاولة من واشنطن لتجاوز الخطوط الحمر التي رسمتها موسكو جاء على لسان وزير خارجيتها سيرغي لافروف على خلفية التصعيد المتواصل من قبل الولايات المتحدة والدول الأوروبية ضد روسيا، تصعيد حذَر وزير الدفاع الروسي سيرغي شايغو من عواقبه خصوصا عملية نشر قوات الناتو في أوروبا، وردا على إرسال سفينة هاميلتون الأمريكية إلى البحر الأسود أعلن الأسطول الروسي عن رمايات تدريبية سيجريها طراد موسكو في المنطقة.

فكيف ستتلقى واشنطن رسائل موسكو التحذيرية؟ وما حدود تحركات قوات الناتو بالقرب من الأراضي الروسية؟ وهل يمكن أن يمتد التوتر لإجهاض مزيد من الاتفاقات بين الطرفين أم أن القمة المرتقبة بين بوتين وبايدن قد تسهم في تهدئة الأوضاع ؟