 
مباشر
بالتفاصيل

موسكو لواشنطن: سنرد حال تخطيكم الخطوط الحمر

أخبار العالم

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qaak

ما حدود تحركات قوات الناتو بالقرب من الأراضي الروسية؟ وهل يمكن أن يمتد التوتر لإجهاض مزيد من الاتفاقات بين الطرفين أم أن القمة المرتقبة بين بوتين وبايدن قد تسهم في تهدئة الأوضاع ؟

توعدٌ برد قوي على أي محاولة من واشنطن لتجاوز الخطوط الحمر التي رسمتها موسكو جاء على لسان وزير خارجيتها سيرغي لافروف على خلفية التصعيد المتواصل من قبل الولايات المتحدة والدول الأوروبية ضد روسيا، تصعيد حذَر وزير الدفاع الروسي سيرغي شايغو من عواقبه خصوصا عملية نشر قوات الناتو في أوروبا، وردا على إرسال سفينة هاميلتون الأمريكية إلى البحر الأسود أعلن الأسطول الروسي عن رمايات تدريبية سيجريها طراد موسكو في المنطقة.
فكيف ستتلقى واشنطن رسائل موسكو التحذيرية؟ وما حدود تحركات قوات الناتو بالقرب من الأراضي الروسية؟ وهل يمكن أن يمتد التوتر لإجهاض مزيد من الاتفاقات بين الطرفين أم أن القمة المرتقبة بين بوتين وبايدن قد تسهم في تهدئة الأوضاع ؟

اقرأ أيضا

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا