موسكو لواشنطن: سنرد بحزم على أي عقوبات

على خط العلاقات الأمريكية الروسية يتصاعد الحراك الديبلوماسي بخطوات تحاول تطبيع العلاقات بعد انحدار تاريخي.

فبعد اتصال هاتفي بين الرئيسين فلاديمير بوتين وجون بايدن بمبادرة من الأخير تناول تطبيع العلاقات، كشف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عرض واشنطن عقد قمة في غضون أسابيع، إعلان بلينكين تزامن مع قرار أمريكي بإلغاء إرسال سفن حربية إلى البحر الأسود.

المواقف الأمريكية تزامنت مع تحذير روسي برد حاسم على أي عقوبات أمريكية، وتقرير لسكرتير مجلس الأمن القومي نيقولاي باتروشيف عن وجود مراكز تدريب غربية في أوكرانيا لشن هجمات في روسيا.

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