موسكو لواشنطن.. سنرد بالمثل إن صادرتم الأصول الروسية

وافق مجلس النواب الأمريكي على حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا بحوالي واحد وستين مليار دولار..

الخطوة الأمريكية لم تتوقف هنا ليتم الإعلان عن مشروع مصادرة الأصول الروسية المجمدة بإطار العقوبات التي فُرضت على موسكو في 2022، والمقدرة بنحو ثلاثمئة مليار دولار، مئتا مليار منها في الاتحاد الأوروبي الذي تقول وسائل إعلام إن السلطات الأوروبية رفضت مصادرتها لأن الخطوة يمكن أن تنتهك القانون الدولي وتقوضَ ثقة المستثمرين في اليورو وتتسببَ برد من موسكو التي اكتفت بالتحذير أن على واشنطن انتظارَ الرد بالمثل.. فماذا في جعبة موسكو إذا ما تمت مصادرة الأصول المجمدة في الخارج هل سيؤدي ذلك لمشكلات اقتصادية وانهيارات كما توقعت واشنطن بعد فرض أكثر من ستة عشر ألف عقوبة كأكثر دولة تُفرض عليها العقوباتُ في التاريخ؟

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