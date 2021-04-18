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موسكو لبراغ: استفزازاتكم وراءها واشنطن

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طلبت وزارة الخارجية الروسية من عشرين موظفا في السفارة التشيكية مغادرة البلاد خلال أربع وعشرين ساعة بعد اعتبارهم شخصيات غير مرغوب فيها.. الإجراءات الجوابية التي بحثتها الخارجية الروسية مع السفير التشيكي بعد استدعائه إلى مقرها، جاءت ردا على قرار براغ طرد ثمانية عشر دبلوماسيا روسيا بدعوى تورط موسكو في الانفجار الذي هز مستودعا للأسلحة في بلدة فربيتيتسي التشيكية قبل سبع سنوات.
موقف اعتبرته موسكو ذريعة مفتعلة من قبل براغ لإرضاء واشنطن.

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