موسكو تهدد الناتو.. سنرد على استفزازاتكم

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن على نظيره الأوكراني زيلينسكي أن يبحث الوضع بشأن منطقة دونباس مع رئيسَيْ جمهوريتيْ دونيتسك ولوغانسك أولا، إذا كان راغبا بتسوية الوضع هناك.

ووسط حديثه عن الخطوات التي اتخذت لتدمير العلاقات العلاقات الروسية الأوكرانية، أشار بوتين استعداده لبحث العلاقات الثنائية مع الرئيس زيلينسكي في موسكو في أي وقت، لافتًا إلى أن مساعي كييف لنقل منصّة المحادثات بشأن دونباس من مينسك هي محاولة للهروب من التسوية.

تأتي هذه التصريحات مع توجيه وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو بمراقبة الوضع في منطقة تدريبات "حماة أوروبا ألفان وواحد وعشرون" التي سينفذها حلف الناتو قريبًا، إضافة للاستعداد للرد بشكل فوري في حال حدوث أي تطورات سلبية.

فما دلالات وأبعاد تصريحات الرئيس الروسي الأخيرة حول الأزمة الأوكرانية؟ ماذا يعني من الناحية العسكرية أن يوجه شويغو بالرد على أي تهديد من منطقة مناورات الناتو ؟ وكيف تقدر درجةُ الخطورة في منطقة البحر الأسود؟

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