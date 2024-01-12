موسكو تدين الضربات على اليمن وتصفها بغير الشرعية

صبّت الولايات المتحدة زيتا كثيرا على نار الشرق الأوسط باعتدائها وبريطانيا على اليمن..

الغارات التي تقول واشنطن إنها رسالة تحذيرٍ لقيادة صنعاء، رأت فيها الأخيرة تشريعاً لاستهداف المصالح الأميركية والبريطانية في بر المنطقة وبحرها، ونقلاً للتوتر إلى مستوىً أعلى. وفيما تعالت التحذيرات من انفجار المنطقة بسبب السياسة الأميركية فيها، دانت معظم دول العالم الضربات الأميركية – البريطانية، وفيما قالت موسكو إنها خرقٌ للقانون الدولي، دعت إلى جلسة طارئة لمجلس الأمن لمناقشة هذا التصعيد، فيما طالبت الصينُ كلَّ الأطراف إلى ضبط النفس. وكان لافتاً اقتصار التحرك ضد أنصار الله على واشنطن ولندن، واكتفاءُ دولٍ أخرى بتأييد الضربات ولكن عن بعد.. فإلى أين سيقود هذا التصعيد؟ كيف سيرد أنصار الله الحوثيون؟ وما المطلوب لإعادة الهدوء إلى المنطقة؟

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