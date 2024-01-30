موسكو تحذر واشنطن.. نشر أسلحة نووية في بريطانيا يفاقم التصعيد

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف أن موسكو تدرس مصدر المعلومات حول إمكانية قيام واشنطن بنشر أسلحتها النووية في بريطانيا،

مؤكدًا أن تخطيط روسيا ينطلق بكل الأحوال من اعتبار الأسلحة النووية للدول الأعضاء في حلف الناتو هي ترسانة نووية واحدة ضد روسيا.

وكانت صحيفة تليغراف البريطانية، أفادت بأن واشنطن تستعد لنشر أسلحة نووية في المملكة المتحدة لأول مرة منذ خمسة عشر عاما بحسب وثائق للبنتاغون حصلت عليها الصحيفة. ووفقا لتليغراف فإن الولايات المتحدة تخطط لمهمة نووية في قاعدة سلاح الجو الملكي البريطاني في لاكين هيث حيث تمركزت الأسلحة النووية خلال الحرب الباردة.

فما درجة الخطورة المتمثلة بمساعي واشنطن نشر أسلحة نووية في المملكة المتحدة؟ وما هي خيارات الجانب الروسي في الرد على استفزاز في هذا الشأن؟

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