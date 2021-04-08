موسكو تحذر.. واشنطن شريك غير موثوق به

بموازاة تأكيد الكرملين الاستعداد للتعامل مع أسوء السيناريوهات في العلاقات مع أمريكا، وصف وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف نهج العقوبات الأمريكي بالغبي والعقيم لأنه لن يحقق أي نتائج.

لافروف أشار إلى تناقض النهج الأمريكي الحالي مع ما تعلنه واشنطن من مساعي لبناء علاقات قابلة للتنبؤ مع روسيا.

موقف الخارجية الروسية الذي عكس تأزم العلاقات وتدهور مستويات الثقة يأتي في ظل أنباء عن توجه واشنطن لفرض عقوبات على موسكو عقب انتهائها من مراجعة استخبارية للعلاقات مع موسكو، واستمرار ما تصفه الأخيرة بالتدخل الأمريكي في مشروع السيل الشمالي اثنان، بالإضافة إلى التوتر المتصاعد على جبهة دونباس مع أوكرانيا.

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