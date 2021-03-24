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موسكو تحذر.. واشنطن ستدفع ثمن أفعالها

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توقع مساعد الرئيس الأمريكي للأمن القومي جيك سوليفان بالقدوم على أيام صعبة في العلاقات مع روسيا، أعقبه تحذير من قبل موسكو بأن واشنطن ستدفع ثمن أفعالها..

سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف أشار بعد موقف سوليفان إلى أن الأمريكيين يمكنهم القيام بأي إجراءات بخصوص العلاقات الثنائية.. لكنهم بعد ذلك سيكونون مسؤولين عن الإجراءات التي قاموا بها، مؤكدا أن بلاده لم ترتكب أي أعمال عدائية ضد واشنطن ... تصعيد أميركي أوروبي تحت عباءة حلف الناتو تواجهه تهدئة روسية.. فموسكو مستعدة لحوار بناء ليس فقط مع الولايات المتحدة ولكن أيضاً مع الدول الأخرى.
بالتفاصيل نتحدث عن علاقات موسكو مع الشركاء الغربيين كما تصفهم روسيا دائما.. هل سيعمل الغرب على تفعيل هذه الشراكة أم سيدمر بالكامل كل قنوات الاتصال والحل؟

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