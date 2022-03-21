موسكو تحذر.. هل تتخلى أوروبا عن نفط روسيا؟

لم يخرج اجتماعُ وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل باتفاقٍ موحد حول التعامل وردات الطاقة من روسيا ، نظرا لتباين مواقف الدول ومصالحها الاقتصادية ..

حذر الكريملن من أن استهداف الصادرات النفطية الروسية سيؤثر بشكل خطير على سوق النفط العالمية ، وعلى سوق الطاقة في أوروبا بشكل خاص ... بينما توقع نائب رئيس الوزراء وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك ارتفاع الأسعار الى ما بين ثلاثمئة وخمسمئة دولار للبرميل .. معتبرا أن فرض واشنطن ولندن حظرا على واردات النفط الروسي لم يؤثر كثيرا على اقتصاد البلاد وذلك نظرا إلى أن حجم الإمدادات إلى هذين البلدين كان قليلا ... مشيرا في الوقت نفسه الى أن روسيا بدأت بالفعل بالتحضير لتغيير وجهة صادراتها نحو الشرق .. فهل تنجح أوروبا في خططها نحو حظر النفط الروسي ؟ أم أن السحر لا محالة منقلب على الساحر ؟

Your browser does not support audio tag.