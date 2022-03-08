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موسكو تحذر.. ماذا بعد تخلي واشنطن عن النفط الروسي؟

أخبار العالم

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وقع الرئيس الروسي فلاديمر بوتين مرسومًا يحظر استيراد وتصدير المنتجات والمواد الخام من وإلى روسيا في عام ألفين واثنين وعشرين

وفقا للقوائم التي يحددها مجلس الوزراء، فيما ينص المرسوم على أن هذا الحظر لن يؤثر على المنتجات والمواد الخام التي يستهلكها المواطنون في احتياجاتهم اليومية.
يأتي هذا فيما أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن فرض حظر على واردات النفط والغاز الروسية، مؤكدًا أن واشنطن تدرك أن الحلفاء في أوروبا لن يتمكنوا من الانضمام إلى حظر واردات الطاقة الروسية.


فما انعكاسات هذه القرارات على سوق النفط العالمي؟ وهل يطل شبح الكارثة الاقتصادية العالمية برأسه مع تحذير موسكو من وصول سعر برميل النفط إلى ثلاثمئة دولار أو أكثر؟

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