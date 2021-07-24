موسكو تحذر.. غياب الحوار بأفغانستان خطر

دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الحكومة الأفغانية إلى عدم التشبث بالسلطة والإسراع بالحوار مع جميع الأطراف بما فيها حركة طالبان،

مؤكدًا أن موسكو تبذل ما في وسعها من أجل إطلاق حوار مباشر بين الحكومة والحركة.. يأتي ذلك فيما شدد الكرملين علَى أهمية عدم تهديد التطورات الميدانية في أفغانستان لأمن شركاء روسيا.

من جانبه قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن لدى واشنطن مخاوف كبيرة من استيلاء طالبان على السلطة بالقوة، محذرا من تحول أفغانستان إلى دولة منبوذة.

في الأثناء توعدت الحركة بالرد على غارات جوية أمريكية قالت أنها تنتهك اتفاق الدوحة وخلفت ضحايا في صفوف المدنيين بقندهار وهلمند.. بالتفاصيل نبحث هذه المواقف وتطورات الميدان بعد العرض التالي.