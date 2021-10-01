موسكو تحذر.. صفقة واشنطن ولندن وكانبيرا تهدد منع انتشار الأسلحة النووية

دخول أستراليا نادي الدول المالكة للغواصات النووية وتكنولوجيا تصنيعها يُهددُ نظامَ منعِ الانتشارِ النووي. هذا الأمر تعرفه واشنطن جيداً وتعيه حتى قبل أن يصدر على لسان نائب وزير الخارجية الروسي، الخارج لتوه من محادثات الاستقرار الاستراتيجي بين موسكو وواشنطن في جنيف. هذه المحادثات التي يفترض بها عكس المسار الانحداري في العلاقات غير الجيدة بين القُوى النووية كما يقول ريابكوف. ما سر القلق الروسي من التحالف الأنغلوساكسوني الجديد؟ وماذا ستفعل موسكو بهذا الشأن؟ وكيف سيؤثر على محادثات الاستقرار الاستراتيجي، وهل هناك خشية روسية من سباق تسلح سينشب لمواجهة هذا التحالف؟

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