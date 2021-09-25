موسكو تحذر.. تحالفات واشنطن ضد روسيا والصين

كلمة روسيا التي ألقاها وزير الخارجية سيرغي لافروف كلمة جامعة اشتملت على العديد من الرسائل المتعلقة بقضايا مهمة

من العلاقات الروسية الأمريكية الى الانسحاب الأمريكي من أفغانستان مرورا بملف البرنامج النووي الإيراني وتبعات الشراكة الدفاعية الأخيرة بين أستراليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة على أوروبا احتواء نمو الصين في بحر الصين الجنوبي..

ليدق لافروف في كلمته أمام الجمعية العامة ناقوس الخطر من نشوب حروب نووية لتسوية النزعات منبها لضرورة اضطلاع الأمم المتحدة بدور مركزي لتسويته

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