موسكو تحدد أولوياتها وتسطر طبيعة علاقاتها الدولية

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن روسيا ستقدم مقترحات لمجلس الأمن الأسبوع المقبل بغرض استئناف الجهود للتوصل إلى التسوية بعملية السلام في الشرق الأوسط،

مشددًا أن فرض خطط على الفلسطينيين في أروقة مكاتب الإدارة الأمريكية لن يكتب له النجاح وأن الحل فقط من خلال الرباعية الدولية وممثلين عن الجامعة العربية..

وفي الملف الأوكراني قال لافروف إن أمل الغرب في الانتصار على روسيا هو مجرد وهم، مضيفًا أن روسيا لا ترفض المفاوضات مع أوكرانيا لكن الغرب هو من منع زيلينسكي من التفاوض مع موسكو، موضحًا أن توقيع عقود أمنية ثنائية بين أوكرانيا ودول أوروبية لا يحمل أي نقاط ملزمة قانونيا.

فما شكل الاختراق الذي يمكن أن تحققه روسيا في عملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية؟ وما حجم الآمال المعلقة في الغرب على خروج نظام كييف بأقل الخسائر من المواجهة مع روسيا؟

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