موسكو تتوعد لندن برد على تسليحها كييف.. هل تتراجع بريطانيا؟

أكد الكرملين أن خطط بريطانيا لتزويدِ أوكرانيا بأسلحة إضافية لن تؤثر على مسار العملية الخاصة، ولن تبقى دون رد..

وأضاف الكرملين أن تصرفات لندن ستؤدي إلى تدمير علاقاتها مع موسكو وتشكيلِ صعوبات إضافية لكييف.. يأتي ذلك بعد إعلان بريطانيا أن الحزمة الجديدة من المساعدات العسكرية لكييف التي تشمل مسيراتٍ هجومية وصواريخ دفاع جوي ستُنقل لأوكرانيا خلال الأشهر المقبلة، كما أعلنت عن تدريب طيارين أوكرانيين الصيف المقبل. هذا ونقلت وسائل إعلام غربية عن المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء البريطاني أن لندن لا تخطط لتزويد كييف بطائرات مقاتلة.. جاء ذلك في خضم زيارة زلينسكي الى لندن ضمن جولة قادته أيضا الى روما وبرلين وباريس حيث تعهدت العواصم الأوروبية بتقديم مزيد من الدعم العسكري لنظام زلينسكي..

فإلى أي حد ستدمر الاسلحة الأوروبية ما تبقى من علاقات متوترة بين موسكو وهذه الدول؟

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