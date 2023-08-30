موجة انقلابات في إفريقيا.. هل تدفع فرنسا ثمن سياساتها الاستعمارية؟

لم تكد رياح التغيير تهب على النيجر التي أطاح فيها المجلس العسكري في يوليو الماضي بالرئيس محمد بازوم، حتى أتى الدور هذه المرة على الغابون لتكون مسرحًا لانقلاب جديد

هو الثامن من نوعه في غرب ووسط إفريقيا منذ العام ألفين وعشرين.

في المشهد الغابوني الحالي يعلن العسكريون تعيين رئيس الحرس الجمهوري الجنرال بريس أوليغي نغويما رئيسا انتقاليا للبلاد عقب إقالة الرئيس علي بونغو ووضِعه قيد الإقامة الجبرية، كما ألغى العسكريون نتائج الانتخابات العامة الأخيرة مشيرين إلى أن نتائجها باطلة وتفتقر إلى المصداقية، أما باريس وعلى عادتها فأدانت الانقلاب وأكدت أنها تراقب الأوضاع عن كثب.

فكيف يمكن تفسير مسلسل الانقلابات الأخيرة في القارة السمراء؟ وما هي خيارات فرنسا أمام موجة النفور ضدها في إفريقيا؟

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