مواجهة إيرانية إسرائيلية على جبهات عدة

في رد جديد على قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حملت وزارة الخارجية الإيرانية القرار مسؤولية الإضرار بمسار التعاون بين طهران والوكالة

متهمة المدير العام للوكالة رفائيل غروسي بتغيير خطابه وأدبياته اتجاه إيران بسبب تلقي الأوامر من إسرائيل.

موقف طهران تزامن مع إعلان مقتل موظف وضابط يعملان في المجال الجوفضائي في حادثين منفصلين خلال تنفيذ مهامهما وفق البيانات الرسمية التي لم تورد المزيد من التفاصيل في سياق يشهد تواتر عمليات الاغتيال والتخريب في منشآت حيوية.

في هذا السياق توعدت الخارجية الاسرائيلية إيران بما أسمته اليد الطولى في حال استهداف مواطنين إسرائيليين في الخارج ودعت رعاياها إلى مغادرة تركيا في أقرب وقت بعد تقارير إسرائيلية تتحدث عن خطط إيرانية لتنفيذ عمليات اختطاف.

فما هي مسارات التوتر القائم حول الملف النووي الإيراني؟ وهل يفرض أبعادا أخرى على ما اعتبر حتى حين حربا خفية بين إيران وإسرائيل؟

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