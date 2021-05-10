مواجهات القدس تحرك صواريخ غزة.. هل ترضخ إسرائيل؟

القدس من جديد في دائرة الأحداث وهذه المرة من بابِ المواجهات المستمرة منذ أيام بين المرابطين في باحات المسجد الأقصى والقوات الإسرائيلية التي دفعت بتعزيزاتٍ عسكريةٍ وأمنيةٍ كبيرة

خاصة بعد دخول الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة على خط التصعيد بإطلاقها الصواريخَ تجاه المناطق الإسرائيلية..

تطوراتٌ أدت لموجة من التحذيرات السياسية والنداءاتِ العربية والغربية لتفادي مزيد من العنف.

- ما هي حدودُ هذه المواجهات وهل من الممكن أن ترسمَ بدايةَ انتفاضة فلسطينية جديدة؟

- لماذا انتهجت الحكومةُ الإسرائيلية التصعيد والعنف وهل فشلت في التعامل مع الوضع الميداني؟

- أين يكمنُ الحل وماذا عن الموقف العربي والدولي مما يجري؟

نتابع المزيد في حلقة اليوم من برنامج اسأل أكثر.

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