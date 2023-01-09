من يقف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة في البرازيل؟
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عودة الهدوء إلى القصر الرئاسي ومقار حكومية أخرى في البرازيل لا تطفئ الجمر الكامن تحت رماد الانقسام الحاد الذي تعيشه البلاد منذ الانتخابات الرئاسية الاخيرة.
انفجرت أولى الألغام في طريق الرئيس العمالي الحالم بتحقيق برنامج عماده القضاء على الفقر في بلاده. وفيما وقف متوعداً بمحاسبة المتورطين، لا بد أن لولا دا سيلفا كان يفكر في صعوبة مهمته على رأس السلطة في مواجهة تحالف سلفه بولسونارو وشركات ترفض برنامجه، وهو "أي التحالف" يحظى بتأييد 49 في المئة من البرازيليين.
هل سيتمكن لولا دا سيلفا من محاسبة المتورطين فيما وصفها بمحاولة الانقلاب، ليتمكن بالتالي من تنفيذ برنامجه الرئاسي؟