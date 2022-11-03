من يقف وراء محاولة اغتيال عمران خان؟

فيما يزداد المشهد السياسي احتقانا في باكستان، ينجو رئيس الوزراء السابق عمران خان من محاولة اغتيال فاشلة استهدفته حينما كان يشارك مع أنصاره في تجمع ضخم

بمدينة وزير آباد بإقليم البنجاب ضمن المسيرة الاحتجاجية لحزب إنصاف المستمرة من نحو أسبوع.

ومع توجيه خان أصابع الاتهام لرئيس الوزراء شهباز شريف ووزير الداخلية ورنا صنع الله، ومسؤول استخباراتي آخر بالوقوف وراء محاولة اغتياله، تثار أسئلة عن الجهة المستفيدة من محاولة تصفية خان؟ وعن انعكاسات ذلك على شكل المرحلة المقبلة في البلاد؟

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